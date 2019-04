La actriz Consuelo Duval con el estreno de su serie “Julia vs Julia” desea ser un ejemplo para las mujeres de decir “sí se puede”

Consuelo protagoniza por propia vez su propia serie. (Foto: Televisa)

Luego de estar muchos años trabajando al lado de compañeros como Eugenio Derbez y Adrián Uribe, Consuelo Duval celebra tener “Julia vs Julia”, su propia serie.

“Me siento muy orgullosa y también con mucha responsabilidad, a veces me dan ataques de ansiedad y lo digo en serio. Algunos pensamientos me dicen que va a ser el programa más visto de toda la historia... Tuve la oportunidad de hacer “La Hora Pico”, “La Familia PLuche”, “La Hora Pico”, fueron muchos años, muchos personajes, y decirle adiós a todos los personajes para darle la oportunidad a la Julia, me hace sentir muy nerviosa”, expresó la actriz.

A través de esta serie, Consuelo espera ser un ejemplo para las mujeres y decirles que todo se puede, porque protagonizar su propia serie, es algo por lo que ha trabajado desde abajo, durante muchos años y lo ha logrado.

NOTA RELACIONADA: Consuelo Duval se juega todo por la serie 'Julia vs Julia'

“Sí siento que puedo ser un ejemplo, en lo de la lucha de una mujer que nació y creció en Tlatelolco, y que lo logró, que no se quedó ahí, que andaba en pesera, en Metro, si pase hambre, y este sí es un lugar que me gané y que justo, a la mitad de mi vida (porque espero vivir cien años) llegó el premio a todo eso”, indicó.

“Julia vs Julia”, es una serie se estrenará el próximo 30 de abril, como parte de la barra de comedia de Televisa.

Consuelo protagoniza por propia vez su propia serie. Televisa.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/26/consuelo-duval-nueva-serie-julia/3589259002/