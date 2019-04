Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Araph Bethke protagonizan la nueva versión de “La Usurpadora”

El elenco y producción de la nueva versión de “La Usurpadora” realizaron el tradicional claquetazo de inicio de grabaciones. (Foto: Televisa)

El elenco de “La Usurpadora”·, encabezado por Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Araph Bethk, se dieron cita en el foro 15 de Televisa San Ángel para el claquetazo de la historia.

La actriz Sandra Echeverría, se dijo feliz de protagonizar esta historia que le da la oportunidad, por primera vez en su carrera, de dar vida a unas gemelas, totalmente distintas la una de la otra.

“Ha sido un reto totalmente, uno de los personajes tiene un acento bogotano, mis compañeros me han ayudado, ha sido complicado, es la primera vez que trabajo con acento, por otro lado está Paola, que es un personaje lleno de fuerza de frialdad, ha sido divertido jugar con dos personajes distintos”, indicó.

Sandra Echeverría es cantante y actriz mexicana. (Foto: EFE)

Echeverría interpreta a las hermanas mellizas Paola Miranda y Paulina Doria. Paola es una mujer frívola y con un fuerte desequilibrio emocional, mientras que Paulina, es generosa e incansable protectora de niños desamparados. Paulina se verá obligada a asumir la identidad de su hermana, cuando ésta abandona a su propia familia y decide iniciar una nueva vida junto a su amante.

Debido cuando se realizó la versión mexicana de “La Usurpadora” (1998), Sandra tenía 14 años, y no veía telenovelas, no tiene referencia alguna, y no la ha buscado en video, porque quiso hacer su propia interpretación de los personajes.

“Yo estoy haciendo mi versión, lo mejor que puedo, no estoy tratando de hacer ninguna comparación, no me acuerdo de la telenovela, porque estaba muy chiquita, y mejor, porque así hago mi versión, no imito a nadie”, indicó la actriz.

Por su parte, la productora Carmen Armendáriz, expresó que Gaby Spanic, quien protagonizó en 1998 la versión mexicana de “La Usurpadora”, podría tener una participación especial.

“Podría ser, es algo que estoy platicando con el director, algo muy pequeño”, comentó.

En el pizarrazo, también estuvieron presentes, Queta Lavat, Ana Bertha Espín, Juan Carlos Barreto, Macarena Oz, Germán Bracco, Daniela Schmidt y Montserrat Marañón, entre otros.

Esta nueva versión de “La Usurpadora”, forma parte de Fábrica de Sueños, antología de dramas seriados realizada en formato de 25 capítulos, que en su primera fase comprende 12 títulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de las últimas décadas.

