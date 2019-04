La productora Carmen Armendáriz descartó la posibilidad de que Aracely Arámbula protagonice serie de María Félix

Aracely Arámbula (Foto: Agencia Reforma)

A pesar de que Aracely Arámbula ha expresado que sería un honor interpretar a María Félix, en la serie que preparará Carmen Armendáriz, la productora descartó que esté contemplada la actriz para este proyecto.

“La serie sigue en pie, pero no (está contemplada), es Sandra Echeverría”, indicó.

Para Carmen Armendáriz Sandra Echeverría es perfecta para dar vida a María Félix (Foto: La Voz)

Desde que supo que tendría a su cargo la serie sobre la vida de María Félix, la productora asegura que en la única que ha pensado es en Sandra.

“Con la única que he hablado y he hecho pruebas es con Sandra Echeverría, yo con Sandra me entiendo súper bien”, indicó.

Expresó que Echeverría tiene todo para dar vida a María Félix.

“Sandra tiene la estructura de María, me hizo pruebas de todo, es muy disciplinada, entregada a su trabajo y eso es lo que busco”, puntualizó.

