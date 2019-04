La actriz Laura Zapata opinó sobre la apelación que hizo uno de sus secuestradores ante un juez

Laura Zapata vive tranquila, pero desea que sus secuestradores sigan en la cárcel. (Foto: Televisa)

Luego de que se diera a conocer que uno de los secuestradores de Laura Zapata y Ernestina Sodi está apelando la sentencia de un juez, quien lo condenó a 48 años de prisión, la actriz aseguró que no hay perdón para los secuestradores, además no le preocupa, porque este sujeto está acusado no solo de su secuestro, sino de varios más, pues pertenecía a una organizada banda de delincuentes.

“Tiene ya muchísimos años pugnado por su libertad, a mí me da muchísimo gusto que siga encerrado”, indicó.

Laura aseguró que este hombre y sus cómplices, están en la cárcel, sentenciados, no solo por su secuestro, sino también por otros delitos, como el secuestro y asesinato del niño Fernando Martí.

NOTA RELACIONADA: Laura Zapata se niega a que le falten el respeto, queriéndola utilizar

“Recuerden que la banda que a mi me secuestró era la de “Los Tiras”, donde había dos secuestradores de “Los Petriciolet”, que después secuestraron y asesinaron al niño Martí, tienen muchos más cargos”, explicó.

Agregó que ahora que se dio a conocer la apelación del secuestrador, tampoco tiene miedo a que haya represalias contra ella.

“No, los secuestradores y bandidos de esa calaña, lo que hacen es tratar de defenderse, de huir, ya no regresan al mismo lugar, porque están pugnando por salir, y yo pues nada, vivo, imagínate que después de 16 años de mi secuestro, que me sigan teniendo secuestrada de la mente, no”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/24/laura-zapata-no-perdon-secuestradores/3562222002/