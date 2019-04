Tras disfrutar de la maternidad, Isabel Madow está de regreso en los escenarios

La Madow está preparando una sorpresa para su público. (Foto: La Voz)

De regreso a su actividad artística, luego de disfrutar de su maternidad, Isabel Madow aseguró que quiere ayudar a todas las mujeres, que debido a esto, hayan ganado peso y se sientan de alguna forma lastimadas, como ella, por los malos comentarios.

“Fue duro, me sentí gorda, insegura, por eso me vieron un poco fuera de las redes, defendía mucho mi lactancia, hubiera sido muy fácil meterme cuchillo y hacerme una lipo, pero mi hijo siempre fue lo más importante y no arriesgaría mi vida con una anestesia, me ilusiona mucho poder ayudar a mujeres que han tenido sobrepeso, la sociedad es muy cruel, me identifiqué tanto con tantas mujeres que han sido criticadas”, indicó.

NOTA RELACIONADA: Isabel Madow, la historia de la sexy "secre"

Isabel tiene un bebé precioso. (Foto: La Voz)

A pesar de las críticas que recibió, para la actriz su prioridad siempre fue su hijo.

“Me dio preeclampsia, pero vale la pena todo y no pasa nada, los tiempos de Dios son perfectos, mi bebé ya está mucho más grande y le he dedicado todo el tiempo a él. Es difícil pero uno tiene que saber quién es, y me ayudó de la manera que fue voltear y ver a mi hijo y sentirme bendecida por tenerlo”, indicó.

La actriz pronto mostrará su nueva figura y podría hacerlo a través de una revista.

“En eso andamos, es una sorpresa para el público”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/24/isabel-madow-regresa-television/3566873002/