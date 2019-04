La actriz Victoria Ruffo no hablara más de Eugenio Derbez con quien tuvo una relación hace más de 27 años

Victoria no se desgasta en hablar de Eugenio Derbez, pues además de que él se ha mostrado agresivo con ella, forma parte de su pasado. (Foto: La Voz)

Luego de que Eugenio Derbez llamara, según él de broma y metafóricamente, “La Fiera” y “arpía” a Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez, la actriz aseguró que no hablara más de el actor.

“Ya no voy hablar de Eugenio, porque se está volviendo muy agresivo conmigo, así que ya no puedo”, indicó.

Aseguró que el tema de ella y Eugenio Derbez ya es pasado.

“Mi hijo tiene 27 años, por Dios, es un tema muy añejo, muy pasado de moda”, expresó.

Poe otro lado, la actriz se defendió de quien la acusa de hacer un complot para sacar a Ninel Conde de la obra “Las Arpías”.

“Es un complot que han hecho ustedes (la prensa), aquí nadie saca a nadie, yo no soy productora, todas nos llevamos bien, la que quiere estar está y la que no, no, punto”, puntualizó.

