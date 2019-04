La actriz Alma Cero asegura que en este momento está trabajando en ella misma por lo que no tiene pareja

Alma Cero ha aprendido, luego de dos decepciones amorosas, a que primero se tiene que querer ella, antes de abrirse otra vez al amor de pareja. (Foto: La Voz)

Luego de estar a puto de casarse con el cantante Edwin Luna y después haber vivido un controvertido romance con el actor Carlos Espejel, la actriz Alma Cero aseguró que se encuentra soltera, a pesar de que se le había relacionado con el actor Eduardo Carbajal.

“No, no tengo pareja, creo que me vibra más ahorita estar conmigo, no hay que buscar suplementos, ni complementos, primero hay que tenerse a uno mismo completo”, expresó.

Sobre si tuvo que ver algo, el que terminara su relación con Eduardo Carbajal por el problema legal que enfrenta el actor por abuso sexual, la actriz aseguró que esa situación no le corresponde a ella.

“Esa situación no es mía, nada qué ver”, indicó.

Finalmente, la actriz explicó que en este momento desea encontrarse a sí misma.

“Estoy siendo como congruente y queriéndome mucho primero, quiero estar conmigo bien, antes de tomar cualquier decisión”, puntualizó.

