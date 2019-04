La cantante Alejandra Guzmán expresó que debido a que se siente bien, no se operará

A lo largo de 9 años, Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 20 operaciones (Foto: Telemundo)

Aunque tenía contemplado someterse a una nueva cirugía por los residuos plásticos que aún tiene en la zona de la cadera, producto del grave problema que enfrentó hace 9 años por un mal tratamiento estético, Alejandra Guzmán aseguró que sus planes han cambiado, pues se siente muy bien.

“Creo que no la voy a hacer (la operación), porque no me siento mal”, indicó la cantante a su llegada a la Ciudad de México.

Habrá que recordar, que Alejandra lleva más de 20 operaciones por este problema que hace 9 años la puso al borde de la muerte, pero poco a poco ha ido saliendo adelante, por lo que si alguien es responsable de su salud y sabe atender indicaciones de especialistas, es ella, y esta vez, su decisión es no operarse.

“Me siento tan bien que no la voy a hacer. Si no me siento mal, no me opero, así es la vida”, indicó.

Durante todos estos años, Alejandra ha aprendido a afrontar su problema de salud, sin que le importen criticas o morbos, y ha hablado en distintas ocasiones de ello, por lo que a veces, sí se muestra molesta, por la insistencia de algunos medios en si se operará más o no.

“Creo que todos ustedes estaban esperando que me operara, pero no lo voy a hacer, pero ese es mi problema, no el de ustedes”, puntualizó.

