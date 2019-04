A pesar de que vive en EEUU desde hace algunos años, el Dj venezolano no se olvida de su país donde los suyos están atravesando por una situación difícil

A pesar de que vive en Estados Unidos desde hace algunos años, el Dj venezolano Losh, no se olvida de su país de origen, en donde sabe y le duele, que están atravesando por una situación difícil, por lo que a través de su música, apoya a sus compatriotas.

“Las últimas presentaciones que hemos tenido, han servido para apoyar con víveres y medicamentos que enviamos a Venezuela”, señaló el Dj.

Tras el éxito que tuvo con el tema “Heaven”, Losh se encuentra promocionando su sencillo “Rescue”.

“Lo tuvimos guardado por mucho tiempo, no sabía qué hacer hasta que me crucé con voces increíbles, agarré la columna vertebral del instrumental y adapté la clave de mi instrumental y construí nuevos sonidos”, indicó.

Con este tema, Losh desea ponerle su propio sello a su música.

“Comencé a tocar a los 14 años en casa de amigo y me llevaba mis cornetitas chiquitas, lo llevamos en el carro, lo conectamos, ahora he crecido y visto a muchos Djs a los cuales admiro, y he tomado influencias de algunos, sin embargo, estoy con mi propio estilo, que hemos trabajado”, indicó.

