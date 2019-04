Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, aseguran que no les afectan las críticas, pues esto les ayuda a mejorar

“Los Aristemo” llevan su amor a una serie. (Foto: La Voz)

Ahora que tuvieron la oportunidad de grabar el demo de lo que será la serie de “Los Aristemo”, Joaquín Bondoni y Emilio Osorio, agradecieron a su público, incluyéndolos en el proyecto.

“Grabamos nada más el demo, gracias a Dios, gracias a Televisa, al señor Azcárraga que no dio la oportunidad, estamos muy felices, no hemos empezado la serie, nada más grabamos el demo, nos acompañaron los fans, estuvieron en el demo”, señaló Emilio Osorio.

A pesar de que el público los ha apoyado incondicionalmente, también han existido las críticas a su trabajo, lo que Joaquín y Emilio aseguran que no les afectan, pues las críticas buenas o malas, siempre ayudan a crecer.

La historia de romance de Aris (der.) y Temo (izq.) extraída de la telenovela Mi Marido Tiene Más Familia, ha elevado su popularidad en todo México. (Foto: Agencia Reforma)

“No hay artista que no critiquen, hay críticas que no son negativas, simplemente están definiendo lo que no le gusta a la gente y pueden mejor tu trabajo, que puedes hacerlo más grande, porque para eso son las críticas”, indicó.

Los actores agradecieron a sus padres haberles dado una educación, donde la inclusión es importante.

“Nos criaron con toda humildad, sin prejuicios”, puntualizó.

