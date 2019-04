Para la actriz mexicana su familia está antes que su carrera

Angélica Vale ama su carrera, pero su familia está antes que todo. La Voz. (Foto: PHOTOAMC)

La actriz Angélica Vale agradeció que Carmen Salinas pensara en ella para protagonizar su bioserie, pero ni le han hablado, ni sabe si podría hacerla, porque los proyectos largos la alejand e su familia y no está dispuesta a sacrificarla.

“Que linda que haya pensado en mí, no me han hablado, ni me han hecho una invitación formal, ni mucho menos”, señaló la actriz.

Angélica agregó, que los proyectos largos ya los piensa mucho, pues recientemente que hizo en Televisa la telenovela “Mañana Será Otro día”, tuvo que dejar a sus hijos en Estados Unidos y además de que los extrañó, “hubo reclamos” y no desea sacrificar nuevamente el tiempo que pasa con ellos.

“No sé si podría, la última vez que me vine hacer “Mañana Será Otro día”, mis hijos me regañaron, mi hija me dijo: “nos abandonaste” y eso es importante que lo tome en cuenta”, expresó.

Carmen Salinas (Foto: Televisa)

José José se encuentra bien

Angélica Vale aseguró que hace unas semanas ella y su madre Angélica María hablaron con José José y éste les aseguró que está bien.

“Sí, supimos de José José hace poquito, como un mes, nos habló para decirnos que estaba bien y saludarnos”, puntualizó.

