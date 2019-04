El actor explicó el motivo por el cual llamó a Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo, “La Fiera".

Eugenio está feliz de volver a hacer cine en español. (Foto: La Voz)

Con su peculiar sentido del humor, Eugenio Derbez explicó que se refiere a Victoria Ruffo como “La Fiera” o “arpía”, no porque lo sea, sino porque han sido de sus trabajos histriónicos más icónicos.

“(“La Fiera”) es una novela que hizo ella, casteó y se quedó, luego hizo “Las Arpías”, eso es”, expresó el actor.

Sin querer ahondar más sobre la relación que lleva con la madre de su hijo José Eduardo, el actor se mostró feliz de presentar la película “El Complot Mongol” con la cual volvió a hacer cine en español.

“Trabajar en español se siente muy rico, más padre, mis escenas con Damián eran una clase de actuación”, indicó.

Para el acto,r fue una sorpresa ver a Bárbara Mori actuar en esta cinta, en donde interpreta a una mujer de nacionalidad China.

“Sebastián (del Amo, el director) me mandó el primer corte de la película. Yo me puse a verla y pasaba el tiempo y no veía a Bárbara. Me dije: cuándo sale Bárbara, no la reconocí, dije qué bárbara”, puntualizó..

