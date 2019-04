La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien semanas antes decidió dejar los anticonceptivos para cumplir el deseo a su esposo de ser padre

Marlene Favela confirmó que está embarazada. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Marlene Favela confirmó que está en espera de su primer hijo, junto a su esposo, el empresario George Seely, reportó People En Español.



La noticia tomó por sorpresa a la actriz, quien semanas antes decidió dejar los anticonceptivos para cumplir el deseo a su esposo de ser padre, tras cumplir un año de casados.



"Ni siquiera lo tenía en mente, es como un regalo de Dios. No lo esperaba, es más, no me la creía. Mi esposo es el más feliz del mundo", compartió.

A la actriz le ilusiona ser madre. (Foto: Agencia Reforma)

Favela tiene tres meses de gestación y confesó que apenas comenzó con los síntomas de embarazo, y aunque su cuerpo está cambiando, está disfrutando esta etapa a lo máximo.



"Ya empecé a tener un poquito de asco. Ya siento mi estómago como poquito abultado", comentó.



La intérprete reveló que al ser este su primer embarazo, investiga todo lo posible sobre el proceso.

"Creo que estoy siendo muy aprehensiva en el embarazo porque quiero darle lo mejor que yo pueda", declaró.



"No sé si soy o no soy mamá, porque todavía no lo tengo, pero me siento mamá porque ya estoy como preocupada porque el bebé coma sano, frutas y verduras, nada crudo. Estoy cuidándolo tanto que yo me siento como que ya soy", señaló.

