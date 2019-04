La hija de Pedro Infante expresa su descontento con la historia de “Como Caído del Cielo”, asegura que demandará, pues no es lo que le habían prometido.

Lupita presentará demanda de inconformidad contra Netflix, porque están realizando un proyecto sobre la vida de su padre, con un guión que es muy distinto a lo que le prometieron. (Foto: La Voz)

En el marco del 62 aniversario luctuoso de Pedro Infante, su hija Lupita Infante pidió al público, que respeten a Omar Chaparro ahora que se dio a conocer la primera foto del actor caracterizado como “El Ídolo de México” para el proyecto “Como Caído del Cielo”, producido por Netflix.

“Me dijeron, que lo están amenazado de muerte por atreverse a personificar a mi papá y dije: 'gente, por piedad , mi papá no perdonaría que pase eso, mi papá es amor, nosotros somos amor y queremos amor para todo lo que envuelva a Pedro Infante'”, indicó.

Para Lupita, Omar es un actor muy capaz, muy completo, que puede perfecto darle vida a su padre.

“Yo realmente, admiro como loca a Omar, lo amo, me encanta, es un gran imitador me encanta que sea Omar Chaparro”, indicó.

Presentará demanda de inconformidad contra Netflix

Aunque está muy contenta de que Omar Chaparro dé vida a su padre en este proyecto, dirigido por el cineasta Pepe Bojórquez, paradójicamente, Lupita no está de acuerdo ni con la historia, ni con el guión, porque no es lo que le prometieron cuando le compraron los derechos para realizarlo, que aunque no es biográfico, sí versa sobre la vida de su padre.

“Al revisar, me di cuenta que no era la historia que me habían propuesto. Sí tienen mis permisos, pero cambiaron el guión, por lo que presentaré una demanda de inconformidad”, indicó.

