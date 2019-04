El actor sí ayudaría económicamente a Lyle, pues sabe lo costoso que es un abogado en Estados Unidos.

Story Highlights El actor fungió como padrino del Mago Frank quien celebró 50 años de carrera.

Eugenio Derbez considera que es muy triste lo que le está sucediendo a Pablo Lyle, a quien un momento de arrebato le ha cambiado la vida. (Foto: La Voz)

Al conocer que hay una iniciativa de juntar dinero para apoyar económicamente a Pablo Lyle, Eugenio Derbez señaló que estaría dispuesto a participar, pues sabe de los altos costos de los abogados en Estados Unidos, además, porque tiene empatía con su compañero, quien considera está viviendo una desgracia.

“No sabía que había una iniciativa pero sí lo haría, con muchísimo gusto, porque es gran compañero”, comentó Eugenio.

El también productor, lamentó que Pablo esté enfrentado una situación que le ha cambiado la vida en todos aspectos.

“Es muy fuerte, porque vi el video, cuando oyes lo qué pasó, en tu cabeza interpretas, pero ya que lo ves, yo creo que fue un momento de arranque, combinado con una mala suerte y con una cantidad de elementos que se juntan, y que hacen que las cosas trágicas pasen, está pasando por el mal momento y espero que salga bien librado de esto, porque es muy triste, teniendo la carrera que tiene y la familia que tiene, esté pasando por esto”.

Eugenio agregó que aunado a la situación emocional tan complicada que está viviendo, está la parte económica, pues el proceso requiere de abogados especializados y eso es muy caro en Estados Unidos

“La primera vez que me tocó contratar un abogado en Estados Unidos, supe que te cobran por hora, te cobran por mail, y hasta el día de hoy me llegan las cuentas; cada mail te lo cobran como 15 minutos, cada llamada mínimo son 15 minutos… te cobran por llamada, por mail, por minuto, por estornudar. Yo me imagino que le va a salir muy caro”, puntualizó.

