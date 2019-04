El actor aseguró que es gran amigo de Sara Corrales. por lo que duda que lo haya ofendido .

Fernando lamenta que haya prensa que se dedique a difamar a los artistas. (Foto: La Voz)

El actor Fernando Carrillo confía en que su amiga Sara Corrales no lo ofendió, como publicó una revista, que aseguró que lo había llamado “viejo acabado”.

“Aquí la tengo (en el WhatsApp) y me dice “insólito Fer”, Sara es una belleza”, indicó el actor, quien prefiere confiar en ella y creerle, porque es su amiga, y no en una revista que se dedica a difamar a los artistas.

Fernando reveló que Sara le escribió de inmediato para asegurarle que ella no había hablado mal de él.

“Todo eso es difamación de la prensa, son cosas falsas, somos grandes amigos. Me pone: “Fer te quiero, compañero un abrazo”, me dijo: “si de algo te sirve Fer, te aseguro que eso no salió de mi boca”, comentó el actor.

Para el venezolano, es una lástima que haya prensa que se dedique a difamar a los artistas y pero aún que intenten con notas falsas ponerlos a pelear entre ellos.

“Me parece triste ver que muchas de las notas que se publican hoy en día, no tienen fundamento. son hechas para desinformar y dañar”, indicó.

