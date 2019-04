Diego Boneta (Foto: Rachel Murray, Getty Images for Netflix)

Luego de dos años de haberse puesto la piel de Luis Miguel para darle vida en la serie del mismo nombre, Diego Boneta se sacude al personaje con otros proyectos de gran envergadura, aunque acepta que no le ha sido fácil.

Inmerso en la filmación de una cinta en inglés, Diego fue elegido por Discovery Networks para narrar en español la serie “Dinastías”, la nueva súper producción de BBC estudios, y revela que tuvo que repetir el primer capítulo, debido a que su voz sonaba como la de Luis Miguel.

“Fue chistosísimo, la directora me dijo: “Diego, no sabía que eras de Quintana Roo... y ese acento” y dije: “¿de qué hablas?”, hasta que de repente lo vi y dije “no, ese no es acento de Quintana Roo, ese es acento de Luis Miguel”, tocó volver a hacer ese capítulo”, señaló el actor y cantante mexicano, quien contó que hizo la narración de cinco capítulos en dos días, porque está filmando otra película.

El actor Diego Boneta acepta que no ha sido fácil desprenderse del personaje de Luis Miguel, después de haber concluido la serie. (Foto: Rachel Murray, Getty Images for Netflix)

Con el mejor humor, confiesa que ya está superado el personaje de Luis Miguel, sin embargo, de pronto se da cuenta que por ahí algo queda.

“Después de estar tan metido en ese personaje por dos años, sí hay cositas que sin querer, el subconsciente entra”, señaló durante la presentación de “Dinastías”, una serie documental que le encanta.

“Este proyecto es muy especial para mí porque me permite contribuir en la amplificación de la importancia y relevancia del cuidado de nuestro planeta, me encantaría que esto fuera algo que mis hijos y mis nietos algún día puedan ver”, señaló.

¿Habrá segunda temporada de Luis Migue La Serie?

Diego trabaja ya en su primera cinta en español. (Foto: Cortesía)

Sobre la segunda temporada de bioserie de Luis Miguel, el actor asegura que no hay nada confirmado.

“Todavía no sé, espero tener noticias concretas pronto”, comentó.

Respecto a su vida personal, Diego señaló que aunque hace unos meses fue captado con Camila Sodi, él seguirá siendo discreto en ese aspecto, jamás comentará nada, pero agradece la labor de la prensa, que ha seguido con profesionalismo, su carrera desde niño.

“Yo, la verdad, me siento que tengo una relación increíble con todos ustedes, ustedes me han visto crecer, y aprecio mucho el respeto que tienen conmigo, porque es totalmente recíproco, y aunque hay muchos compañeros míos que hablan de la prensa, al final son ustedes los que comunican a todo el mundo”, comentó.

Sobre la situación que vivió hace unos días en Chile, cuando una reportera lo besó en la boca, el actor aseguró que nunca se sintió acosado, por lo que lamentó que la periodista fuera atacada.

“No quería que esta mujer perdiera su trabajo, porque no lo sentí como un (acoso)”, puntualizó.

CONÓZCALO

Diego narra “Dinastías”, una serie documental que muestra la lucha por la supervivencia de cinco de las especies más amenazadas del planeta. (Foto: Discovery Networks)

Diego Boneta

Nació en la Ciudad de México, un 29 de noviembre

Su nombre completo es Diego Andrés González Boneta

Debutó en 2002 en el reality musical infantil Código F.A.M.A

Su primera telenovela fue “Alegrijes y Rebujos”

Participó en “Rebelde”

Su primera oportunidad protagónica en Hollywood fue Rock of Ages

Interpreta a Miguel Ramos en “Terminator 6”

