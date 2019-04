La actriz prefiere no hablar de si se dará una segunda oportunidad con Ivan Sánchez .

Ana Brenda no gusta de especular, vive el día a día. Extraña México, pero está feliz grabando la serie “Dynasty”, en Estados Unidos. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La actriz Ana Brenda Contreras, asegura que lleva un excelente relación con su ex Iván Sánchez, a quien se encontró ayer en un evento.

“Todo bien, soy una mujer normal, la cual tiene un ex novio con la cual tiene una excelente relación y se lo va a encontrar en un evento, qué te puedo decir, todo está perfecto”, indicó

Aunque llevan una excelente relación, la actriz no quiso hablar si se darán una segunda oportunidad con el actor.

“No me gusta hablar de esas cosas, no sé qué vaya pasar en la vida, no sé, no tengo idea”, comentó.

Aún cuando se encuentra feliz trabajando en la serie “Dynasty”, la actriz asegura que no le ha sido fácil estar lejos de su país.

“No es fácil, es una ciudad nueva, extrañas a tu familia a tus amigos, pero también es salir de tu zona de confort y siempre me ha gustado eso”, puntualizó.

