Ordenan a Urquidi presentarse ante un juez para aclarar cómo adquirió las propiedades de Juan Gabriel.

Tendrá que presentarse el 2 de mayo a comparecer ante un juzgado

Silvia Urquidi ha sido notificada para explique ante las autoridades, el origen del dinero con el que adquirió en el año 2000, las propiedades que Hacienda embargó a Juan Gabriel, entre 1996 y 1998. (Foto: La Voz)

Desde que murió Juan Gabriel, su hijo Iván Aguilera y el abogado Guillermo Pous, han demandado a la señora Silvia Urquidi, quien fuera representante y amiga de “El Divo de Juárez”, que les devuelva tres casas y siete terrenos, que supuestamente ella compró fraudulentamente en remate a Hacienda, con dinero del mismo cantautor, sin embargo, ella se ha negado, pues tiene las escrituras de los inmuebles, que la amparan como única y legal propietaria de ello.

Ante esta situación, el hijo de Juan Gabriel y su abogado, han llevado esta demanda hasta la Secretaría de Hacienda, quien ahora está requiriendo que la señora Urquidi, que se presente a explicar, el origen del dinero para comprar estas propiedades del cantautor, lo que hará, asegura la requerida, quien señaló en conferencia de prensa, que ella tenía una sociedad con Juan Gabriel, quien nunca quiso arreglar esta situación, al grado de que esas propiedades, no aparecen en su testamento y por tanto, en la herencia, de la que dejó como único heredero a Iván.

“Todo esto que viví durante los primeros 16 años, él (Juan Gabriel) jamás quiso sentarse conmigo para arreglar las cosas, yo tengo correos y correos en los que le pedía que debíamos sentarnos a hacer cuentas claras, amistades largas de lo que había pasado en el SAT, pero él nunca quiso”, señaló la señora Urquidi.

Juan Gabriel (Foto: Cortesía)

Silvia no quiso aclarar públicamente, cómo es que ella obtuvo el dinero para comparar estas propiedades de Juan Gabriel.

“Teníamos una sociedad, pero si él no lo dijo en vida , yo no tengo por qué decirlo, ahora de muerto que no está y los únicos que los sabemos es él y yo”, indicó.

Con lo anterior Silvia deja claro que la voluntad de Juan Gabriel, en vida, fue no aclarar esa situación y dejarla a ella como propietaria de los inmuebles.

La señora Urquidi tendrá que presentarse el 2 de mayo a comparecer ante un juzgado, debido a que ayer le llegó una notificación en donde el albacea de la familia de Juan Gabriel le pide aclarar la forma en que adquirió las casas.

“Este documento es para que explique por qué es o no propietaria, y cómo quieren que explique, esto se hará, a través de un interrogatorio, que le van a formular el 2 de mayo en un juzgado, el albacea de la sucesión, Guillermo Pons”, puntualizó el abogado Marco Tulio.

Una historia de supuestos “prestanombres” nunca aclarada

Juan Gabriel (Foto: Fernando Aceves/Ocesa)

Habrá que recordar que entre 1996 y 1998, Hacienda embargó a Juan Gabriel, propiedades por evasión de impuestos. Estas fueron puestas a remate en el año 2000, justo cuando Juan Gabriel enfrentaba también demandas laborales de sus músicos.

La primera opción de Hacienda en estos remates, es el mismo afectado, pero él no quiso ejercer ese derecho, porque si las adquiría, le podrían ser embargadas nuevamente para pagar a los músicos que le estaban demandando indemnizaciones millonarias por supuesto despido injustificado, él se había declarado en bancarrota.

Es ahí, donde supuestamente, Juan Gabriel pide a Silvia Urquidi, quien era su amiga y representante, que las adquiera, ella así lo hace.

Se dijo en su momento, que Silvia solo actúo como prestanombres, pues en realidad el dinero, en ese entonces alrededor de 22 millones de pesos, se lo dio Juan Gabriel, y aunque ella ya ha asegurado en otras ocasiones, que las compró con dinero propio, también a la muerte de Juanga, señaló que quería venderlas y repartir el dinero entre los hijos que no fueron considerados en el testamento.

Silvia ha explicado que al comprar ella las propiedades, fueron debida y legalmente escrituradas a su nombre y desde ese momento ella, de su dinero, paga los impuestos de las mismas y las tiene al corriente de todo, por lo que no tiene nada qué ocultar ante las autoridades que lo requieran.

