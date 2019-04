El actor hace a un lado las críticas y se concentra en dar vida a Pedro Infante.

Omar sabe que tiene un gran compromiso al dar vida a Pedro Infante. (Foto: La Voz)

El actor Omar Chaparro confesó que cuando le ofrecieron interpretar a Pedro Infante, en la cinta “Como Caído del Cielo”, la cual producirá Netflix, pensó en rechazarlo, porque le tiene un gran respeto a la grandeza que tuvo como actor, cantante e ídolo absoluto del pueblo.

“Cuando me llegó el proyecto hace dos años, yo dije que no, y estuvieron insistiendo, estuvimos trabajando y decidí adentrarme, porque hubo mucha instancia, y dije, esto es una señal, no es coincidencia de que sea mi máximo ídolo y se me hizo muy cobarde no aceptar esta oportunidad”, señaló.

MÁS: Revelan foto de Omar Chaparro como Pedro Infante

Luego de que se diera a conocer que él le daría vida a Pedro, las críticas en las redes sociales se hicieron cada vez mas ofensivas, por lo que el actor decidió, concentrarse en interpretarlo de la mejor forma posible y dejar a un lado estas críticas, que si bien es cierto le causan risa, otras también en verdad que lo hieren, porque él, de hecho, es un gran admirador de Pedro.

“Me causa risa, a veces me lastima también, hay comentarios muy hirientes y luego también me dan ganas de agradecerles, porque lo mejor que le puede pasar a la película es que la gente la critique y hable”, expresó.

Omar aseguró que el interpretar a Pedro Infante, es el mayor reto en su carrera.

“Es lo más difícil, nunca había sentido tanta presión. Ahorita he tratado de hacer las redes sociales a un lado y meterme más al personaje”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/10/omar-chaparro-pedro-infante-cinta-netflix/3425598002/