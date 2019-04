La actriz fue investigada por las autoridades para saber si recibió fondos del "Chapo".

Kate del Castillo protagonista de la serie "La Reina del Sur". (Foto: Mario Guzmán, EFE)

Los Ángeles, CA.- La actriz mexicana Kate del Castillo deslumbró en la premiere de la segunda temporada de "La reina del sur" y reconoció a Efe que percibe "una analogía muy fuerte" entre ella y Teresa Mendoza, su personaje en la serie.

La intérprete, que siempre se ha caracterizado por encarnar a personajes potentes y de gran personalidad, considera que es "especial" retomar el papel de Mendoza en un momento en el que el fenómeno "Me Too" está en boca de todos.

"Para mí significa muchas cosas porque es un personaje que me ha cambiado toda la vida", reconoció la artista. "Tiene un componente social muy fuerte que tiene que ver con México y la política, pero especialmente por lo que pasó conmigo", indicó en referencia al polémico episodio de su vida relacionado con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán.

La actriz fue investigada por las autoridades para saber si recibió fondos del "Chapo" para su marca de tequila o para el rodaje de una película sobre la vida del narcotraficante.

Aquella cita con Guzmán, que fue aireada en un artículo en la revista Rolling Stone por el actor Sean Penn, fue clave para que las autoridades capturaran al Chapo en enero de 2016.

"No pude regresar a mi país en su momento para hacer la serie, pero ahora sí puedo. Y Teresa Mendoza también está en su país de regreso. Es una analogía muy fuerte y voy a la par con ella. La vida, a veces, supera a la ficción. O más bien siempre", afirmó.

Kate vuelve a la pantalla de Telemundo en 2019 con una segunda parte de “La Reina del Sur”. (Foto: Telemundo`)

Rodada en ocho países, el regreso de "La reina del sur" retoma la historia de la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza ocho años después de desaparecer gracias al programa de protección de testigos de EE.UU., todo ello tras hundir al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas.

Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia como María Dantes, mientras cría a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recuperar su antiguo trono.

“A Teresa Mendoza la siento mía ya, siempre con la venia de Arturo Pérez-Reverte.” Kate del Castillo, actriz

"Hemos compartido un par de emails y le doy mi sentir... Él sé que está contento con eso. Sé que sabe que la dejé en buenas manos, que son las suyas también. Espero poder estar a la altura de lo que esperaba", añadió.

Del Castillo comentó que se ha tardado tanto tiempo entre la primera temporada y esta precisamente porque ella quería esperar a que el escritor español publicase un segundo libro.

"No quería hacerlo si él no estaba involucrado. Y aunque no hay segundo libro, sí hizo toda la estructura y está detrás de cada capítulo", sostuvo la actriz de Ciudad de México, de 46 años.

El elenco de la nueva temporada cuenta con actores como Raoul Bova, Humberto Zurita, Paola Núñez o Eric Roberts.

"Es el show más excitante de la televisión", apuntó Roberts, un todoterreno de la actuación, con más de 530 créditos en cine y televisión. "Es una serie sexy y trabajar con Kate fue muy agradable. Cada día con ella en el set fue un buen día", agregó.

Roberts se congratuló de ser parte de una serie protagonizada por un potente personaje femenino.

"Es el tiempo de las mujeres. Están aquí para quedarse. No pueden ser ciudadanas de segunda clase por más tiempo. Son las que van a dirigir las cosas a partir de ahora y así es como debería ser. Iba siendo hora", declaró.

La segunda temporada se estrena el 22 de abril en Telemundo.

