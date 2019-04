Los músicos que integran Lo Mejor del Rock en Español, como Mauricio Clavería (La Ley), Edgar Carrum y Kenny Avilés (Kenny y los Eléctricos), apoyan el revolucionario movimiento

Músicos como Mauricio Clavería (La Ley), Edgar Carrum y Kenny Avilés (Kenny y los Eléctricos), apoyan el revolucionario movimiento 'Mee Too'. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- El proyecto musical Lo Mejor del Rock en Español apoya completamente el movimiento #MeToo.

Sin embargo, consideran que dicha campaña debería solicitar que las víctimas afectadas por acoso sexual no realicen las denuncias de forma anónima, para así tener mayor claridad en cada caso.

Hace poco surgió esta cruzada en México a través de Twitter, bajo el nombre #MeTooMúsicosMexicanos.

De inmediato salieron nombres de músicos que presuntamente habían violentado a mujeres, como Efrén Barón (de División Minúscula), Lng/SHT, León Lárregui (Zoé) y Armando Vega Gil (Botellita de Jerez).

NOTA RELACIONADA: Botellita de Jerez da su postura ante el suicidio de Armando Vega Gil

El debate aumentó cuando Vega Gil decidió quitarse la vida la semana pasada, horas después de que surgiera una acusación anónima en su contra en la red social. Varios colegas criticaron la iniciativa social.

Sin embargo, los músicos que integran Lo Mejor del Rock en Español, como Mauricio Clavería (La Ley), Edgar Carrum y Kenny Avilés (Kenny y los Eléctricos), aún apoyan este revolucionario movimiento.

Músicos como Mauricio Clavería (La Ley), Edgar Carrum y Kenny Avilés (Kenny y los Eléctricos), apoyan el revolucionario movimiento 'Mee Too'. (Foto: Agencia Reforma)

"Las mujeres han sido acosadas a través de la historia. Siempre se consideró como un ser menor, no sé por qué. Yo creo que somos parte de una evolución grande que tienen como pilar la denuncia", afirmó Clavería.

"Pero no deberían de ser anónimas las acusaciones. Se debe de enfrentar la situación. Es muy cobarde señalar a alguien y no identificarte. No estás denunciando un asesinato, un cargamento de drogas o algo que ponga en riesgo tu vida por dar tu nombre".

Tres de los siete músicos que conforman el proyecto rockero consideran que es necesario un órgano que regule las acusaciones presentadas.

"Tiene que existir ese movimiento, pero también un espacio dónde quejarse y con quién denunciar.

MÁS: 'No se culpe a nadie de mi muerte': Armando Vega Gil

"Sí tiene que estar más controlado. Debe de estar más completo, informado y conocer los datos a fondo de los que acusan, no nada más tuitear, porque eso es muy fácil", sostuvo Carrum en entrevista.

Tras la polémica, el concepto Lo Mejor del Rock en Español desea homenajear al fallecido bajista de Botellita de Jerez en su próxima presentación, aunque aún se encuentran analizándolo.

Este proyecto, al que se suman César López "El Vampiro" (Maná), Drago (Coda), Jorge Guevara (Caos y Elefante), Federico Fong (La Barranca) y Héctor Gerónimo (Moebio), ofrecerá su primer espectáculo en la Ciudad de México este 13 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional.

Los artistas prometieron una mescolanza de música y rock de los años 80 y 90, además que grabarán en vivo el concierto para después lanzarlo en formato físico.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/09/rockeros-espanol-apoyan-metoo/3417127002/