Martha asegura que ella jamás hace comentarios negativos, de quien tiene la valentía de pararse frente a una cámara y hace lo que Yalitza hizo en “Roma”. (Foto: La Voz)

La actriz y productora Martha Higareda, dejó claro que admira a Yalitza Aparicio, a quien, a diferencia de algunos de sus compañeros, sí considera actriz.

“Cuando vi “Roma” (que la vi tres veces) me encantó, y a diferencia de quien pudiera pensar lo contrario, yo creo que Yalitza es actriz, porque una persona que está frente a una cámara, interpretando un personaje, hayas tenido o no formación actoral, estar frente a la cámara, completamente vulnerable, haciendo y viviendo una vida que no es la tuya, eso es ser actor, justamente”, indicó.

Aún cuando se había comentado que ella había sido una de las actrices que se había pronunciado en contra de Yalitza, Martha aclaró que es mentira, pero ella no hace caso a comentarios mal intencionados.

“Yo aplaudo lo que ella hizo y lo que cada uno de los actores de esta película hicieron y lo que que Alfonso Cuarón hizo como director, lo demás son chismes, que se me hicieron tontos”, indicó.

Como productora y actriz, Martha asegura que lo único que tiene que para Yalitza, son halagos.

“Yo no solo soy una actriz, sino que también produzco y genero trabajo para otros actores, no tengo comentarios negativos para nadie, más que mi gran admiración por Yalitza y todos los actores, y por la película que se hizo y porque pusieron el nombre de México en alto”, puntualizó.

