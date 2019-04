Las actrices no están a favor de denuncias anónimas a través del movimiento Me too.

Itatí y Martha expresaron su deseo que no haya denuncias anónimas en el Movimiento Me Too. (Foto: La Voz)

Luego del suicidio del músico Armado Vega Gil, que ocurrió luego de que fuera acusado anónimamente de abuso sexual a través del movimiento Me too, las actrices Itatí Cantoral y Martha Higareda aseguraron que apoyan el movimiento, sin embargo, expresaron que las denuncias no deben de ser de forma anónima y menos a través de las redes sociales, porque nunca se sabe quién o que está atrás de estas supuestas denuncias.

“Estoy totalmente en contra de hacer denuncias anónimas, pero sí estoy a favor de que haya un movimiento, de que no te sientas avergonzada, de que no permitas el abuso, que tengas los ojos bien abiertos por si te piden algo a cambio, que todo lo que tenga que ver con el abuso lo denuncies, lo hables”, expresó Itatí.

Por su parte, Martha Higareda aplaudió que se haya formado un movimiento que le permite a la mujer denunciar abusos

“Ese movimiento en la manera en que nació, es una forma muy digna de decir: “esta es la persona con su nombre y apellido y esta es la denuncia que quiero hacer” Ese tipo de denuncias y ese tipo de valentía, es lo que yo personalmente aplaudo”, señaló.

Itatí espera que este movimiento no deje de existir por personas que han querido desprestigiarlo.

“El movimiento Me too empezó con grandes proyectos para aliarnos nosotras como mujeres y poder tener una mejor posición en la sociedad, desgraciadamente, por algunas denunciantes, que igual pueden ser hombres, porque ya no sabemos quién es quién en las redes, quieren echar a perder un movimiento pacifico, pero por eso, todo debe de tener nombre y apellido”, puntualizó.

Las actrices ofrecieron una conferencia por el estreno de la cinta “No Manches Frida2”.

