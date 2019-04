De la Torre compartió el set con Lyle en la telenovela Una Familia con Suerte en la que interpretaba a su padre.

Arath de la Torre compartió el set con Lyle en la telenovela Una Familia con Suerte, en 2011. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- Arath de la Torre asegura que Pablo Lyle es una persona de bien a pesar de los cargos que éste enfrenta tras agredir a un hombre de 63 años en un incidente de tránsito y éste perdiera la vida.

"Lo único que puedo decir es que es una buena persona, un hombre trabajador y debido a las circunstancias está metido en un asunto muy complicado", expresó Arath en entrevista.

De la Torre compartió el set con Lyle en la telenovela Una Familia con Suerte en la que interpretaba a su padre.

"He podido hablar con él, lo escucho tranquilo, es muy lamentable lo que sucedió, la tiene muy difícil mi amigo, mi hijo querido, yo lo quiero con todo el corazón", compartió el histrión.

Aunque la situación de Lyle se complicó luego de que la víctima, Juan Ricardo Hernández, perdiera la vida tras un derrame cerebral, su colega desea que las cosas mejoren para el protagonista de Mirreyes vs Godínez.

"Le deseo de todo corazón que se aferre muchísimo al poder superior, a sus seres queridos, a sus abogados y que enfrente esto como él sabe: con valor y garra.

"Es un hombre muy valiente, lo quiero entrañablemente y lamento muchísimo por lo que está pasando, pero va a salir adelante de alguna forma u otra", concluyó.

En la audiencia efectuada el lunes en Miami, el juez Alán S Fine, estableció que el artista de 32 años deberá pagar una fianza de 50 mil dólares y cumplir con arresto domiciliario hasta su próxima cita fijada para el 1 de mayo.

ASÍ LO DIJERON

Mariana Echeverría escribió lo siguiente en twitter:

Que pena que la gente del " medio " disque famosos se pongan a opinar del tema de #PabloLyle para llamar la atencio. No somos nadie para juzgar la vida de otros. Cada quien a su vida. En que momento las redes se convirtieron en esto . — MARIANA ECHEVERRIA🦄🖤🏈⚽️🏄🏻‍♀️ (@marianaecheve) April 8, 2019

Sandra Corcuera:"Hice un curso de control del estrés este fin, y no dejaba de pensar en el caso de #PabloLyle , me pregunto si este tipo de situaciones dejarían de pasar si no estuviéramos tan estresados... ¿Y si aprendiéramos a tomarnos la vida con más calma...?"

Mientras, Claudia de Icaza twitteó:

Si está grave el caso del actor #PabloLyle 🙈 No hay manera de evitar la cárcel 😳😳😳 — Claudia de Icaza (@ladeicaza) April 6, 2019

