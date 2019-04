Comentó que a pesar de tenerle un gran cariño al programa “Venga la Alegría, su etapa ahí ya concluyó.

Mientras define su regreso a la televisión, Ingrid Coronado disfruta su nueva faceta como escritora. (Foto: TV Azteca/Néstor Herrera)

Luego de dejar el programa “Venga la Alegría” para dedicarle más tiempo a su faceta de escritora y su vida personal, Ingrid Coronado asegura que ya se le han acercado de otras televisoras para ofrecerle trabajo, sin embargo, asegura que no ha visitado Televisa.

“No he ido a Televisa, he tenido acercamiento con varias televisoras, pero yo no he pisado ninguna”, señaló la conductora, quien desarrollara esa faceta de su carrera en Tv Azteca, principalmente en las revistas matutinas y en los programas de concurso como “La Academia”.

Ingrid comentó que a pesar de tenerle un gran cariño al programa “Venga la Alegría, su etapa ahí ya concluyó.

“Ya cerré esa etapa , fueron dos temporadas en las que me dio muchísimo, que disfrute enormemente, pero hoy por hoy, tengo otros deseos”.

Debuta como escritora

Además de cantante, actriz y conductora, Ingrid ha sorprendido con el lanzamiento del libro “Simón y el Sauce Llorón”, con el que se revela como escritora, pues además, asegura que ya escribe otros libros.

“Cuando salimos de esa tormenta (de su divorcio) tuve el deseo de compartir esa experiencia de una manera linda. para que muchos niños aprendan a hacerlo a través de este cuento, porque nosotros podíamos sentir los beneficios. Ahorita ya tengo dos obras más, una está en corrección de estilo”, indicó

Apoya a su hermana

Ahora que su cuñado Aleks Syntek ha enfrentado acusaciones de acoso, la conductora asegura que su hermana está bien, pues sabe cómo es el medio.

“Cuando ellos enfrentan un escándalo, saben que eso pasa, cuando las cosas que se dicen es como una curva, se pone grave, se pone terrible, cae, luego baja y se deshace solito”, puntualizó.

