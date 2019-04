La agrupación dejó claro que ni la causa feminista, ni el movimiento Me Too, son culpables del suicidio de Armando Vega Gil, quien fuera integrante de la banda.

Botellita de Jerez interpreta a cabalidad la carta dejada por Armando Vega. (Foto: Cortesía)

A días del suicidio de Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, el grupo dio a conocer su postura, sobre la decisión que tomó su compañero y sobre la de ellos mismos de ya no seguir como grupo.

“Respetamos la decisión que tomó en un momento crítico y muy agudo de su existencia, pero queremos enfatizar que ni la causa feminista, ni el movimiento Me Too, son culpables de su suicidio. Como lo dejó en claro en su carta de despedida, misma que escribió con total responsabilidad y conciencia: 'No se culpe a nadie de mi muerte'.

"Esta expresión no debe ser soslayada, sino asumida como un deseo genuino y patente de Armando”, señalaron a través de un comunicado, que fue firmado por Francisco Barrios “El Mastuerzo, Santiago Ojeda, y Rafael “Sr. González”.

Tomando como totalmente fidedigna la carta póstuma de Armando, los integrantes de Botellita de Jerez, pidieron a sus seguidores no culpar a nadie por el suicidio de su compañero, ni por la decisión que como grupo tomaron de poner fin a la agrupación.

“Hacemos un llamado a nuestros seguidores de ambos géneros, a no caer en provocaciones y polarizaciones. Consideramos que la terminación del proyecto de Botellita de Jerez queda en un segundo plano con respecto a un tema fundamental: avanzar en los esfuerzos para deponer la violencia en contra de las mujeres”, expresaron

MÁS: Ya no tengo credibilidad: Armando Vega Gil

Esperan que tras lo sucedido se regulen las denuncias que se realizan.

“Consideramos que los espacios de denuncia pública, necesitan urgentemente de filtros, protocolos, normatividades internas y marcos éticos que garanticen el ejercicio de los derechos de presunción (de inocencia, verdad, justicia y reparación, logrando distinguir las venganzas oportunistas)”.

Finalmente recordaron con gran amor a Armando, quien lo único que deseaba era un mundo mejor para su hijo y los niños en general, por lo que esperan que sea recordado por su talento.

“Así lo queremos recordar y nos gustaría que los demás lo hicieran, como la persona que realmente llevamos en nuestros corazones”, puntualizaron.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/08/botellita-de-jerez-suicidio-armando-vega/3400685002/