Karol G, la artista femenina más importante del género urbano en el mundo. (Foto: Gio Alma/Universal Music)

Considerada la artista femenina más importante del género urbano y tras haber obtenido dos Grammy, Karol G señala que es posible romper cualquier barrera y hacer grandes cosas en un género que era considerado solo de hombres.

“Un Grammy cambia todo el espectro, por lo menos la visión sí, antes pensaba que por ser mujer, aún no era posible salir ganadora de este premio, que me abrió todo el rumbo, tumbó todas las barreras y me dije a mi misma que había la posibilidad de hacer grandes cosas, que es posible lograr mil cosas”, señaló la cantante colombiana.

Karol asegura que se siente bendecida de ser una de las mujeres que ha logrado brillar en el género urbano.

“En cuestión de mujeres, me siento súper orgullosa, bendecida, que por fin ganamos una batalla de muchos años de estar buscando y demostrando que también tenemos una historia qué contar y hay mucho respeto.

“Entre nosotras hay un respeto, porque sabemos lo duro que hemos trabajado para estar donde estamos”, comentó.

Gracias a que se considera una mujer perseverante, Karol asegura que nunca dejó de luchar por lo que quería.

“Me considero una persona revolucionaria, porque todo el tiempo yo estaba en el pro de proponer algo diferente; en cada canción que sacaba estaba mi equipo de trabajo que buscaba ir por un lado que era seguro y yo siempre soy de las personas que fue en contra a lo que estaba funcionando, para que Karol G tuviera identidad propia”.

CONÓZCALA

Karol G luchó por tener identidad propia y lo consiguió. (Foto: Gio Alma/Universal Music)

Karol G

Nombre: Carolina Giraldo Navarro

Nació en Medellín, Colombia

En 2006 participó en el reality show Factor X

Debutó con la canción 301 al lado del cantante Reykon

En el 2013 alcanzó el éxito con su tema Amor de Dos

