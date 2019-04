La conductora no está dispuesta a aceptar comentarios que la lastimen a ella y a su familia.

Andrea asegura que la verdad de su vida personal, solo la sabe ella. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La conductora Andrea Legarreta expresó que a pesar de que está acostumbrada a que se publiquen cosas de ella que no son ciertas, hay situaciones que se deben frenar, como hace unos días que se publicó una fotografía donde supuestamente estaba tocando a unos de sus entrenadores.

“Había una fotografía alterada que no tenía nada que ver, y como la fotografía original me pertenecía y se veía que no estaba tocándole nada a nadie, la compartí”, señaló.

MÁS: Érik Rubín y Andrea Legarreta, orgullosos de trabajar con sus hijas

A pesar de los años que lleva en esta carrera, Andrea asegura que no deja de ser duro que se inventen cosas.

“En esta carrera, tristemente también pasamos por momentos duros en cuanto a juicios que a veces son emitidos muy a la ligera o señalamientos que son absolutamente falsos. Érik y yo estamos en esto desde niños y aunque yo no era famosa y Érik sí, también sabía de qué se trata este medio”, comentó.

La conductora sabe que al final del día, su familia es la única que tiene la verdad de los sucede.

“Lo que tú vives en casa, esa es tu realidad, la convivencia entre nosotros, el día a día, la admiración, la educación esa es nuestra realidad, así que ellas (sus hijas), ya saben que este tipo de comentarios hay que frenarlos y hay que ponerles un alto”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/05/andrea-legarreta-vida-privada/3379811002/