Alejandro Gou aseguró que don Manuel “El Loco Valdés”, al margen de la muerte de su hijo, está recuperándose de salud. (Foto: La Voz)

El productor Alejandro Gou, aseguró que Manuel “El Loco” Valdés se encuentra tranquilo, tras conocer el deceso de su hijo Alejandro “Puppy” Valdés.

“Manuel, su hijo, fue quien le dio la noticia. Yo hablé con “El Loquito” luego-luego y lo sentí muy tranquilo, muy tranquilo, me dijo que por favor le ayudara, que le cuidara a su hijo (a Manuel), que lo ayudara a hacer todo los trámites”, señaló el productor durante el velorio de “Puppy”.

“Les repito, yo hablé con “El Loquito” y está muy tranquilo y no creo que venga (a la funeraria) se lo recomendé, y sé lo recomendó su hijo”, agregó.

Gou confirmó la gran relación que había entre don Manuel y “Puppy”, quien fuera su representante y productor, y como su muerte fue tan inesperada, habían estado conviviendo un día antes y prefieren que se quede con ese recuerdo, ir a despedirlo, seria muy duro para él.

“Se despidió de él (Alejandro) antier estuvo con él. Y ahorita no creo que esté para estos momentos tan duros ya”, señaló.

Lamentó que Alejandro haya fallecido a causa de una hemorroide.

“Desgraciadamente fue de una hemorroide, en el hospital, falleció a las tres horas, pues sí está muy fuerte”, indicó.

Señaló que Alejandro el miércoles habló con él para decirle que se sentía mal y horas más tarde se enteró de su deceso.

“Ayer me habló y me dijo que estaba en el hospital, que tenía un problema con una hemorroide, pasaron tres horas y su esposa me dijo que estaban el hospital, que estaba grave, tenía una hemorragia interna, lo llevaron a un hospital no lo quisieron recibir en la colonia Nápoles y de ahí lo trasladaron a otro hospital que sí lo recibieron muy bien, pero los doctores ya no pudieron hacer nada”, comentó.

Gou quiso reiterar don Manuel ha tomado todo con mucha fortaleza.

“La verdad está bastante bien, yo lo vi hace dos semanas, estuve con él y cotorreando muy divertido y “Puppy” estaba en excelente estado físico, siempre tan divertido contando chistes”, puntualizó.

