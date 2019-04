La actriz y cantante prefiero no opinar sobre el pleito entre Charly López y Javier Ortiz.

Paty no quiere meterse en problemas ajenos. (Foto: La Voz)

La cantante y actriz Patricia Manterola prefirió no opinar sobre el pleito entre sus amigos y ex compañeros Charly López y Javier Ortiz, quienes están en disputa por el concepto del grupo Garibaldi, simplemente porque es algo que no le interesa, ni le interesará nunca.

“No me aporta nada enterarme, no me aporta nada meterme , no me aporta nada contestarles, no me gusta opinar de cosas que no tengo información, porque así se hacen los chismes”, indicó la actriz, que en estos momentos protagoniza para Televisa, la serie de comedia “Renta Congelada”.

Paty aseguró que mientras estuvieron en Garibaldi, siempre hubo una gran hermandad entre todos, ya después cada uno ha hecho su vida, pero cuando se han llegado a ver lo han hecho con mucho cariño, por lo que no sabe nada de que Javier y Charly estén en disputa por algo.

“Hace muchos años éramos como hermanos, había discusiones pero también había reconciliaciones muy lindas”, indicó.

Finalmente la actriz espera que si hay algún problema entre ellos, haya una reconciliación.

“No me gusta opinar de los pleitos de los demás, ya me conocen, solo espero que todo esté bien”, indicó.

