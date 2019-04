La intérprete vuelve a transitar por el mismo camino de hace 20 años, aunque ahora de una forma mucho más madura a través de su más reciente producción, Contigo.

Edith Márquez estrena material discográfico. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Edith Márquez inició su carrera en 1988 interpretando temas de desamor.

Dos décadas después, la intérprete vuelve a transitar por el mismo camino, aunque ahora de una forma mucho más madura a través de su más reciente producción, Contigo.

"Cuando yo tenía 25 años no tenía la misma experiencia, ni las mismas vivencias que hoy, que tengo otra edad y he pasado por diferentes situaciones emocionales. Por ejemplo mi divorcio, que fue una de las experiencias más difíciles y más dolorosas que he vivido", aseguró en entrevista.

Edith Márquez luce en muy buena forma. (Foto: Agencia Reforma)

"En este momento me encuentro sumamente tranquila, plena, con mucha libertad para decidir lo que quiero y lo que no quiero de mi vida. Incluso siento esta paz y plenitud de no tener que quedar bien con nadie".

Con su último disco, lanzado en agosto del año pasado, Márquez logró representar distintas situaciones de amor que quedaron plasmadas en temas como "Yo lo Extraño a Morir" y "Tú Me Obligaste".

El anterior tema recientemente estrenó su videoclip, que ya cuenta con más de 379 mil visualizaciones.

"Lo más importante es el aquí y el ahora, porque eso es lo único que podemos disfrutar. Las cosas cambian de un momento a otro siempre en la vida. Yo, cuando grabé este disco, me encontraba de una manera y cuando lo saqué, estaba completamente en otro lugar.

"Fue catártico, porque no esperaba este cambio en mi vida, pero creo que fue algo muy positivo. Confío en Dios plenamente, siempre le pongo mi vida y la de mis seres amados en sus manos. La verdad es que disfruté mucho (el proceso de creación del disco) y lo sigo disfrutando", explicó la cantante, de 46 años.

Con su actual gira, titulada "Contigo Tour", Márquez se presentará este 18 de mayo en la Arena Ciudad de México, para después seguir recorriendo el interior de la República.

