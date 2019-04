El productor pidió al público enviar bendiciones y buena vibra al cantante José José.

Jorge Ortiz de Pinedo espera pronto tener comunicación directa con José José. (Foto: La Voz)

Aunque confía que José José está bien, pese a verse muy delgado, el productor Jorge Ortiz de Pinedo pidió al público que le envíe bendiciones, buena vibra, ya que según sabe, por decisión propia, ha decidido no moverse de Miami, donde vive bajo el cuidado de su hija Sara.

“Lo qué pasa es que todos estamos en los huesos, unos tenemos más carnita que otros, pero está bien, ahorita lo mejor es mandarle buena vibra, bendiciones”, señaló el también actor, quien durante muchos años cultivó una gran amistad con él, incluso, hicieron varias películas juntos.

A pesar de que no ha hablado con “El Príncipe de la Canción”, sabe que está en Miami por su elección.

“Si él está ahí, donde está, es porque quiere estar ahí”, señaló Jorge, que fue de los pocos amigos y compañeros que lo visitaron cuando estuvo internado en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México, poco antes que decidiera regresar a Miami con Sara.

A Jorge no le gustan las especulaciones, ni hablar de dimes y diretes, prefiere él mismo hablar directamente con su amigo y saber cómo está, por lo que espera pronto tener comunicación con el cantante.

“Hace una semana, Anel me prometió que me iba a pasar el teléfono directo de José José, pero no la he visto, la voy a ver en La Casa del Actor la semana que viene, hay un homenaje que se le hace a “Cantinflas” y ahí la voy a ver, seguro me va a dar el teléfono para hablar directamente con él”, comentó.

