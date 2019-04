El actor expresa su admiración por Luna y espera que se aclare el mal entendido que hubo en algún momento.

Carlos Bonavides quiere aclarar que él nunca ha hablado mal de Diego Luna, con quien trabajara en 1995 en la telenovela “El Premio Mayor”. (Foto: La Voz)

Ahora que Carlos Bonavides ha expresado que le gustaría hacer una continuación de la telenovela “El Premio Mayor” (1995), expresó su admiración por Diego Luna, quien interpretara a Quique Domínguez, su hijo menor, en aquella exitosa historia.

“Mi Dieguito Luna que yo lo admiro, lo quiero, y aprovecho para aclarar que alguien dijo que yo, que quién sabe qué, y se enojó mucho Diego Luna, pero él es una carta de presentación para México, todo mundo lo quiere y lo admira y a mí me dan gusto sus logros”, contó el actor.

MÁS: Diego Luna retomará su personaje de 'Rogue One' en una serie de 'Star Wars'

Carlos recuerda que ya en aquellos años, Diego, de entonces 16 años, le comentó que no volvería hacer más telenovelas, aunque hizo dos más para TV Azteca: “El Amor de mi Vida” y “La Vida en el Espejo”.

“Cuando trabaje con él me dijo: 'yo no voy a volver hacer una telenovela', me dijo: 'voy al cine de Hollywood' y yo dije 'ay caray' y entonces lo cumplió, estamos muy orgullosos de él”, indicó.

Aunque Carlos sabe que de hacerse la continuación de “El Premio Mayor”, no estarían todos los actores originales, así gustaría la historia.

“Si ella (Laura León) ya no tiene disposición para eso, nadie es indispensable, a mí me encantaría hacerla con ella, hay muchas actrices con la pudiera hacerla”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/04/01/carlos-bonavides-diego-luna-admiracion/3332069002/