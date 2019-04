Cierran por unas horas cuenta de MeeToMusicosMexicanos tras darse a conocer el suicido de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez.

Armando Vega Gil (el primero de abajo) era un rockero muy reconocido, fundador del grupo Botellita de Jerez. (Foto: Cortesía)

Tras ser señalado, a través del movimiento MeeToMusicosMexicanos, de haber acosado sexualmente a una joven cuando ella tenía 13 años, el músico Armando Vega Gil, bajista del grupo Botellita De Jerez, se suicidó en su casa, lo que había advertido antes, a través de un tuit, en el que se declaró inocente de todo cargo.

“Buenas noches a todas y todos. Hace unas horas, en la cuenta de Twitter #MeTooMúsicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente dicha acusación es falsa.

En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que siga será utilizada en mi contra. La única salida que veo frente a mí es el suicidio, así que me decido por ella”, expresó.

Tras tomar la decisión el músico pidió que no se culpara a nadie de su muerte.

“No se culpe a nadie de mi muerte, el suicidio, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal”, escribió en su cuenta de twitter Armando antes de suicidarse.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanospic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) April 1, 2019

De acuerdo con la Procuraduría General de la Justicia, el músico fue hallado colgado de un árbol dentro de su casa.

“La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas en agravio de un hombre de aproximadamente 50 años, cuyo cuerpo fue encontrado colgado de un árbol con un alambre dentro de su domicilio”, se lee en el comunicado de la PGJ.

El cuerpo del músico Armando Vega Gil fue hallado este lunes en su casa, luego de que vecinos de la calle La Morena, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, alertaran a las autoridades sobre un cuerpo sin vida. (Foto: Agencia Reforma)

Tras el suicidio, la cuenta de MeeToMusicosMexicanos fue cerrada por unas horas.

"Durante esta semana, que esta plataforma fue creada, hemos recibido múltiples ataques contra la cuenta y el día de hoy, tras un intento de hacking, finalmente han logrado vulnerar la seguridad. Debido a la sincronía de este evento con la lamentable muerte de uno de los acusados, Armando Vega Gil, creemos que se trata de un intento de censura", señala el comunicado de MeetooMusicosMexicanos.

Cabe señalar que Armando VegaGil, quien al morir tenía 64 años de edad, fue rockero antropólogo, un rockero muy reconocido, fundador en los años 80 del grupo Botellita de Jerez, junto a Sergio Arau; en su faceta como escritor, dio título a 32 libros, además de crítico especializado de cine; además de fotógrafo.

Descanse en Paz.

