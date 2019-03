La cantante recibió el título Doctor Honoris Causa de parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.

Tatiana recibió el título Doctor Honoris Causa, de parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. (Foto: La Voz)

La cantante Tatiana agradeció el reconocimiento que le hicieron, al recibir el título Doctor Honoris Causa, de parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.

“Estoy muy sorprendida y agradecida por esta distinción que me hacen, sobre todo porque el voto para que esto fuera posible, fue por unanimidad”, señaló.

La cantante regiomontana comentó que el recibir este reconocimiento, sin duda, la llena de satisfacción y ánimo por lo que ha hecho y por lo que viene en su vida profesional y personal.

“Es una gran responsabilidad, me lo dan por ser como soy, por lo que he hecho a lo largo de mi carrera, por mis campañas sociales y porque siempre estoy preocupada por la humanidad, en específico por la niñez”, comentó.

A pesar de que Tatiana ha tenido que sacrificar cosas para llegar a ser quien es, agradece siempre haber tenido a lado a su familia.

“Ha sido una carrera muy larga, pero se me ha pasado muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, así como cuando ves a tus hijos crecer y dices: ¿En qué momento crecieron?” Todo lo que he logrado ha sido gracias al apoyo de mis padres y de mi familia. Gracias al público que me aceptó desde el primer disco que lancé en 1983”, puntualizó.

