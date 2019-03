El actor negó haber violado a una chica de 19 años, que lo acusó anónimamente por Twitter.

Story Highlights El reconocido actor aseguró que jamás ha violentado a alguien

Lamenta que se use el movimiento #Me Too para hacer señalamientos falsos

Bruno Bichir se dice sorprendido de la acusación de violación, que le hizo una persona anónima a través de Twitter, y niega rotundamente que esto sea verdad. (Foto: La Voz)

Después de que Bruno Bichir fuera acusado, de forma anónima en redes sociales, de haber violado a una joven de 19 años, el actor aseguró que no tiene que defenderse de algo que no ha hecho.

“Me sorprende esta información, porque es un señalamiento muy duro, por lo que primero, diría que no me tengo que defender de algo que no he hecho y lo segundo, es que me gustaría conocer a esta persona”, señaló.

El reconocido actor aseguró que jamás ha violentado a alguien.

“No tengo ningún recuerdo en ese sentido y no pudo haber sucedido, porque no me reconozco en ese escrito, no nada más por sus inconsistencias, sino porque nunca he violentado a nadie para conseguir algo”, comentó.

Bruno lamentó que se esté utilizando el movimiento #Me Too para hacer señalamientos falsos.

“Entiendo la deuda histórica que como género tenemos con el sexo femenino y ofrezco una disculpa en esos términos, por años de vejación que han provocado que alguien, que no sé por qué motivos, escriba lo que escribió”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/28/bruno-bichir/3301903002/