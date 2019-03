La actriz considera que aún no es momento de que sus 5 hijas la vean haciendo intensas escenas de amor.

Jacky prefiere por ahora la conducción para seguir desarrollándose profesionalmente, sin descuidar a sus cinco hijas. (Foto: La Voz)

Feliz con su cinco hijas, Jacky Bracamontes asegura que por el momento no planea regresar a la actuación, debido a que no le gustaría que sus pequeñas la vean haciendo intensas escenas de amor con otro hombre.

“Más allá de mi marido, pienso en mis hijas, yo creo que un beso es parte del personaje, pero hacer escenas como las que ya hice, yo creo que no lo haría por mis hijas”, indicó.

“No quiero que digan 'mi mamá está con mi papá, pero ¿por qué la veo ahí?'”, señaló.

Jacky no se cierra a actuar, pero escenas fuertes de amor, definitivamente no. (Foto: La Voz)

Jacky agradece que todo lo que construyó como actriz, le permita ahora desarrollar una carrera como conductora y con ello seguir realizándose profesionalmente, sin descuidar a su familia.

Sin embargo, se niega a cerrar la posibilidad de volver a actuar, incluso, lo ha hecho en papeles especiales, aunque afirma que si le ofrecieran algo interesante en telenovela, primero lo consultaría con su familia.

“No ha habido chance de hablarlo, porque me he concentrado más en los proyectos de conducción, y lo proyectos de actuación han sido súper lights, entonces no ha llegado, esperemos que más adelante, si se tiene que platicar, se platicará”, puntualizó.

