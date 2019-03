Aseguró que no le incomoda que lo hayan criticado por haber albureado a la cantante.

Yahir dice que él sigue siendo el mismo chico bromista de hace 17 años. (Foto: La Voz)

El cantante Yahir aseguró que no le molestaron las críticas que recibió por haber albureado a Belinda, porque no fue una grosería, fue una broma de la que se rieron mucho, porque son grandes amigos.

“Con todo respeto para los que se la tomaron a mal, no me importa”, señaló Yahir quien participará en el musical “Jesucristo Súper Estrella”.

Por la gran relación que lleva con Belinda, sabe que a ella no le incomodó la broma.

“Si yo me llevo mucho con Belinda, ella se rió muchísimo, es una broma entre amigos que salió a la luz por ella, se le hizo muy graciosa, no se ofendió, no hubo ni una grosería, fue simplemente un doble sentido”, comentó.

El cantante sonorense aseguró que no cambiará su forma de ser por las críticas.

“Estuve en la Academia hace 17 años haciendo las mismas babosadas, y no voy a cambiar, si no me llevara con ella, no lo hubiera hecho”, señaló.

