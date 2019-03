Kalimba es muy versátil. (Foto: La Voz)

Aunque Kalimba ha desarrollado su carrera en el pop, lleva en la sangre el rock and roll, por lo que sorprendió al mismísimo Enrique Guzmán, interpretando uno de sus temas, en un disco homenaje, que le preparan al intérprete de “La Plaga”.

“Grabé con él hace poco, están haciendo un disco para él con toda la memorabilia que el señor tiene, y disfruté mucho que a él le encantó lo que hice en su disco”, señaló.

Con la franqueza que caracteriza a Enrique Guzmán, le confesó a Kalimba que en un principio no estaba muy de acuerdo con que él participara en su disco, pues tenía otro concepto de él.

“Él me decía “el poperito”, me dijo: “Cuando te propusieron para este proyecto lo dudé”, pero lo que él no sabe es que soy rockero de sangre, llegue a gritarle al micrófono y me dijo wow”, contó Kalimba.

El cantante aseguró le gusta seguir sorprendiendo a sus compañeros y al público con su versatilidad.

“Me encanta seguir sorprendiendo a la gente, que digan que lo mismo puedo hacer canciones de José José, que puedo hacer teatro musical”, indicó.

