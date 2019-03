Con la gira, la cantante celebrará sus 50 años en julio.

Story Highlights Su anterior gira "Dance Again World Tour", vendió más de 1 millón de entradas

Actualmente está filmando la película "Hustlers"

Jennifer Lopez se presentó en la 61ª entrega anual de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles. (Foto: ROBYN BECK, AFP/Getty Images)

Jennifer López hará su primera serie de conciertos de este año por varios escenarios de los Estados Unidos y Canadá, llegando al Talking Stick Resort Arena el domingo 16 de junio.

Con la gira "It's My Party Tour" la cantante celebrará sus 50 años en julio, prometiendo una combinación inigualable de sus nuevos y clásicos temas, una coreografía espectacular, un vestuario deslumbrante, tecnología asombrosa y "todo el glamur de Jennifer, además de un factor sorpresa para todos sus admiradores".

Cómo conseguir entradas

Las entradas se pondrán a la venta al público en general al mediodía del viernes 29 de marzo, en LiveNation.com.

Los usuarios de la tarjeta de crédito American Express pueden comprar sus boletos desde el martes 26 de marzo y hasta las 10 de la noche del jueves 28 de marzo.

¿Qué tan grande es el concepto J.Lo?

Sin duda, la artista de ascendencia puertorriqueña es una importante figura a nivel global, con una carrera que abarca la música, el cine, la televisión, la moda y muchos aspectos más.

Su anterior gira "Dance Again World Tour", vendió más de 1 millón de entradas. Sus películas han generado más de 3.3 mil millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, y el año pasado ella concluyó su exitosa presentación fija All I Have Las Vegas, con la que recaudó más de 100 millones de dólares durante un período de tres años.

Actualmente está filmando la película "Hustlers", junto a los actores Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Keke Palmer y Lili Reinhart. La historia se desarrolla en la ciudad de Nueva York a raíz de la crisis financiera pasada y sigue la vida de un equipo de experimentados strippers que se unen para convertir las mesas en sus clientes al estilo Wall Street.

A principios de este año generó reacciones muy diversas en su tributo a la compañía de discos Motown, en los Premios Grammy, pero eso tenía más que ver con la gente que pensó que los productores del Grammy podrían haber buscado mejor a artistas afroamericanos para representar la edad de oro de Motown, que con la calidad de su actuación.

¿Se ha presentado J.Lo en Phoenix?

Buscamos arriba y abajo (sin dejar nuestro escritorio, por supuesto) y el único registro que pudimos encontrar de una presentación de J-Lo en el Valle, fue un set de seis canciones en el evento Celebrity Fight Night en el 2013.

¿Qué lista de éxitos pueden esperar los fans?

Las canciones más reproducidas en los últimos espectáculos de López han incluido los esperados temas como "If You Had My Love", "Waiting For Tonight", "Love Don't Cost a Thing", "I'm Real", " Jenny From the Block, " " All I Have "," Get Right "," On the Floor "," I'm Into You "," Dance Again "y" Booty ".

Fechas de la gira de It's My Party

Viernes 7 de junio - El Foro, Los Ángeles.

- El Foro, Los Ángeles. Lunes, 10 de junio - Pechanga Arena, San Diego

- Pechanga Arena, San Diego Miércoles, 12 de junio - Golden 1 Center, Sacramento

- Golden 1 Center, Sacramento Jueves 13 de junio - Centro SAP, San José.

- Centro SAP, San José. Sábado, 15 de junio - T-Mobile Arena, Las Vegas

- T-Mobile Arena, Las Vegas Domingo, 16 de junio - Talking Stick Resort Arena, Phoenix

- Talking Stick Resort Arena, Phoenix Miércoles, 19 de junio - Pepsi Center, Denver

- Pepsi Center, Denver Viernes 21 de junio - AT&T Center, San Antonio

- AT&T Center, San Antonio Sábado, 22 de junio - Bert Ogden Arena, Edinburg, Texas

- Bert Ogden Arena, Edinburg, Texas Lunes, 24 de junio - American Airlines Center, Dallas

- American Airlines Center, Dallas Martes, 25 de junio - Toyota Center, Houston

- Toyota Center, Houston Viernes 28 de junio - Xcel Energy Center, St.Paul

- Xcel Energy Center, St.Paul Sábado 29 de junio - United Center, Chicago

- United Center, Chicago Miércoles, 3 de julio - Summerfest, Milwaukee

- Summerfest, Milwaukee Viernes, 5 de julio - Little Caesars Arena, Detroit

- Little Caesars Arena, Detroit Domingo, 7 de julio - Scotiabank Arena, Toronto

- Scotiabank Arena, Toronto Miércoles, 10 de julio - Centre Bell, Montreal

- Centre Bell, Montreal Viernes 12 de julio - Madison Square Garden, Nueva York

- Madison Square Garden, Nueva York Martes, 16 de julio - Xfinity Center, Mansfield, Mass.

- Xfinity Center, Mansfield, Mass. Miércoles, 17 de julio - Capital One Arena, Washington, DC

- Capital One Arena, Washington, DC Viernes, 19 de julio - Prudential Center, Newark

Prudential Center, Newark Sábado, 20 de julio - Wells Fargo Center, Filadelfia

- Wells Fargo Center, Filadelfia Lunes, 22 de julio - State Farm Arena, Atlanta

- State Farm Arena, Atlanta Martes, 23 de julio - Amway Center, Orlando

- Amway Center, Orlando Jueves, 25 de julio - American Airlines Arena, Miami

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/26/jlo-jennifer-lopez-gira-its-my-party-tour-phoenix-concierto/3279786002/