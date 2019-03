Según la modelo, el ex jugador de los Yankees le pidió que realizaran un trío, además de que le mandó fotografías lascivas.

La modelo Zoe Gregory (foto) dijo que Alex Rodriguez le comenzó a mandar mensajes desde el 26 de diciembre de 2018, día en que se conocieron. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.- Zoe Gregory, modelo de Playboy, reveló que Alex Rodriguez, prometido de Jennifer Lopez, le mandó mensajes con proposiciones sexuales mes y medio antes de que le pidiera matrimonio a la intérprete, informó Daily Mail.

Según la modelo, el ex jugador de los Yankees le pidió que realizaran un trío, además de que le mandó fotografías lascivas.

"JLo es increíble y ella no merece esto. Mientras él organizaba todo para casarse con ella, me estaba pidiendo videos sexuales, exigiendo que lo viera y que me arreglara con otras chicas para hacer un trío", declaró la británica de 44 años.

MÁS: Alex Rodriguez engañó a J.Lo.- José Canseco

Gregory también dijo que Rodriguez le comenzó a mandar mensajes desde el 26 de diciembre de 2018, día en que se conocieron.

El ex beisbolista le propuso matrimonio a Lopez el 9 de marzo, con un anillo de compromiso valuado en 1.5 millones de dólares.





Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/26/alex-rodriguez-jennifer-lopez-nueva-infidelidad/3282511002/