Sandra Echeverría es cantante y actriz mexicana. (Foto: EFE)

Los Ángeles, CA.- Muchos la conocían como actriz de telenovelas y otros tantos la situaban como cantante pop, pero ahora la mexicana Sandra Echeverría da un giro de 180 grados a su carrera musical con "Instinto", un disco de rancheras que, según dijo a Efe, surge desde lo más profundo de su ser.

"Cantar ranchero es algo que me sale del alma. Es como un instinto para mí, es algo natural", explicó.

"No es mercadotecnia, no es una cosa que nos hayamos inventado -ironizó-. Si no, yo estaría cantando reguetón, seguramente, que está muy de moda. A lo mejor vendería más".

Echeverría (Ciudad de México, 1984) publicó recientemente "Instinto", un álbum completamente centrado en las rancheras y en el que combina temas originales como "Instinto animal" y "Mala suerte" con versiones de clásicos como "Costumbres" o "Deja que salga la luna".

Aunque este nuevo rumbo musical haya podido pillar desprevenidos a algunos de sus fans, Echeverría explicó que su pasión por el género ranchero le viene desde que era una niña y andaba entonando por casa canciones como "María bonita".

"Y mi familia me escuchaba y me decía: 'Qué bonito cantas'. Y ahí me empezaron a motivar. Me decían: 'Apréndete esta de Aída Cuevas, esta de Lola Beltrán, esta de Juan Gabriel...'", recordó.

"Entonces, en realidad, yo aprendí cantando con el ranchero, es el género que más natural me sale, con el que más cómoda me siento", agregó.

Actriz por accidente

Sandra Echeverría admitió que enfocarse en la música fue "como un respiro, como una pausa". (Foto: EFE)

Famosa por telenovelas como "El clon", "Marina" o "La fuerza del destino", la artista contó, sin embargo, que es "una actriz por accidente" y repasó asimismo sus inicios como cantante.

"Yo empecé cantando en un grupo a los 14 años que se llamaba Perfiles. Los mismos productores de Perfiles me ofrecieron hacer un disco de ranchero. Pero yo en ese momento me sentía muy joven. Decía: 'No quiero cantar ranchero, no quiero ser como una mujer mayor a los 17 o 18 años'. No me sentía lista", explicó.

"Ahorita es el momento perfecto para hacerlo", afirmó sobre el hecho de sentirse "adulta" para abordar este género.

“Para una mujer, el cantar ranchero es como tener mucha voz. Como levantarse y hablar de los sentimientos y de la pasión” Sandra Echeverría, cantante y actriz

Una de las claves de "Instinto" es su interés por unir el amor por la tradición de las rancheras con la imagen de una mujer del siglo XXI.

"No quería que la gente me viera como un personaje más. Si de repente me ven de un día a otro con mi traje de mariachi, con mi moño acá, me van a decir: '¿Cómo? ¿Va a salir en una novela de mariachi o qué hace?", opinó.

"No quería hacer ningún personaje, no quería que fuera 'fake' (...). Quería ser una mujer moderna, contemporánea, y que la gente vea que también una mujer moderna puede cantar ranchero. El ranchero también puede ser 'cool'. No tiene que ser esta imagen de algo súper tradicional y súper conservador", indicó.

"Instinto" fue publicado el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que la cantante escogió para dedicar este álbum a sus congéneres y para vincularlo con la lucha por la igualdad.

"Para una mujer, el cantar ranchero es como tener mucha voz. Como levantarse y hablar de los sentimientos y de la pasión. No creo que haya un género que transmita eso tan fuerte como la música mexicana. Y es lo que me gusta. Con cada canción es como dejar la vida ahí, sentir todo lo que llevas", dijo.

"Creo que las mujeres nos sentimos muy identificadas con este tipo de música y es por eso que quise dedicárselo a todas ellas: para que las mujeres saquen eso que llevan dentro y que nunca se queden calladas", señaló.

Aunque no ha dejado de lado la interpretación, ya que, por ejemplo, hace muy poco estrenó la serie "La bandida", Echeverría sí admitió que enfocarse en la música fue "como un respiro, como una pausa".

"En el tren de la actuación no paras de audicionar, de tratar de ganarte el siguiente papel (...). Es siempre una lucha constante de probar a los productores y directores, a toda la gente, que uno puede ser el ideal", dijo.

Sin embargo, los seguidores de la Sandra Echeverría actriz no tendrán que esperar mucho para verla de nuevo en la pantalla, ya que en verano estrenará la película "Las píldoras de mi novio" junto a Jaime Camil.

