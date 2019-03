La actriz quiere ayudar a otras personas en su lucha contra el cáncer.

Tras librar una férrea guerra contra el cáncer de ovario, la actriz Rebecca Jones se encuentra ya totalmente reintegrada a sus actividades, a su trabajo, por lo que desea que su testimonio de lucha y ahora sobrevivencia, ayude a más mujeres que padecen esta enfermedad.

“Me gustaría compartir alguna plática con algunas mujeres, lo que yo pueda ayudar para que alguien tenga una vida mejor, lo voy a hacer. Por qué no, decirle al mundo que sí se puede salir adelante de las circunstancias de la vida”, indicó la actriz.

“Lo considero parte de mi vida, de lo que ya pasó, y me encanta así poder ayudar a la gente, no lo siento como una responsabilidad, porque solita me llegó, lo que estoy haciendo, es lo que aprendí, y quiero transmitírselo a más personas”, agregó.

“Voy a seguir en chequeos un buen rato, unos buenos años, sigo en inmunoterapia que me permite trabajar”, indicó.

Rebecca está feliz de ser parte del elenco de la telenovela “Doña Flor y sus dos Maridos”, en un papel que no había hecho antes en televisión, en su vasta carrera.

“Es un personaje de mucha comedia, es la primera vez en telenovela y estoy feliz”, puntualizó.

