Frida Sofía responde a Michelle Salas, luego de que esta asegurara que los comentarios hechos por la hija de Alejandra Guzmán, no son relevantes .

Frida no está dispuesta a callar ante ninguna situación. (Foto: La Voz)

Si algo caracteriza a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es su férreo carácter, por ello, no es de extrañarse que no esté dispuesta callarse absolutamente nada en el pleito que sostiene, vía redes sociales, con Michelle Salas, y con quien sea de la familia Pinal, su familia.

Luego de que Michelle asegurara que no tenía nada qué decir al respecto de todo lo dicho por la hija de Alejandra Guzmán: “ningún comentario, porque creo que no es relevante”, obviamente Frida Sofía no se quedó callada y le contestó por escrito y a través de un video.

MÁS: Pide a Frida y Michelle Salas que arreglen sus problemas en privado

“Obvio, no tienes nada que decir... #fuckafakesmile #openupyoursafe 🤥🍾🎉”, escribió Frida, a quien en el video se le ve bailando el tema “Kream”, de Iggy Azalea.

Todo este pleito en redes, se ha polarizado, al grado de que hay gente que está a favor y otros en contra de ambas, incluso a Frida Sofía la han maltratado con agresivos mensajes, en los que le piden que atente contra su vida, sin embargo, la chica no se amedrenta y contesta.

“Mi apariencia engaña y mi actitud suele confundir, ten presente que no me conoces del todo y soy contigo como seas conmigo”, escribió.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/25/frida-sofia-michelle-salas-batalla/3269770002/