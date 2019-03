Para Alexander García ha sido un gran privilegio poder trabajar con su esposa Perla Limón Elenes.

“El Fantasma”, demuestra con “Encantadora” que no nada más canta corridos y es mucho más que el “El Rey del underground” del regional mexicano. (Foto: La Voz)

Contento con el éxito que ha tenido el tema “Encantadora”, “El Fantasma” agradece el cantarlo, porque guarda una historia familiar muy entrañable, que lo hace estar muy cerca no solo del corazón de su esposa y de su hija, sino también de un público familiar.

“Es un tema que es para mi hija, lo compuso mi esposa y no pensamos que fuera tener todo este éxito en la canción, gracias a Dios aquí en México se la está rifando y también en Estados Unidos, aparte es una canción para todos los niños, es un tema bailable”, comentó.

Para Alexander García, “El Fantasma”, ha sido un gran privilegio poder trabajar con su esposa Perla Limón Elenes.

MÁS: Rebecca Jones quiere dar testimonio de su sobrevivencia al cáncer

“Es bonito, es bonito, porque es mi compañera de todo y ahora el trabajar con este tema es muy bonito, porque somos una pareja, siempre me dice cosas, siempre está al pendiente, cerca de mí, me da su opinión, y me gusta que ella esté a mi lado y se involucre”, comentó.

Debido a que su música se caracteriza por los corridos, el cantante también quería demostrar que puede hacer temas para toda la familia.

“Veníamos haciendo corridos, pero con este tema ya estamos pasando a otras cosas, para que vea la gente que también nuestro temas son para la familia”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/03/25/el-fantasma-tema-familiar/3269819002/