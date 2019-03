Protagonizará un reality show de su vida, en el que hablará de todo, desde su gusto por la droga hasta la relación con su padre Manuel 'Loco' Valdés.

Cristian Castro (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL -- Su regreso a la escuela a los 44 años, su gusto por la mariguana, su vida dentro y fuera de los escenarios, las diferencias con su madre Verónica Castro y su relación con su padre Manuel "El Loco" Valdés, todo se verá en el reality show que prepara Cristian Castro.

"El Gallito Feliz" fue una de las grandes sorpresas del viernes de la octava edición del Festival Pa'l Norte que congregó a 105 mil personas.

Al término de su presentación que duró 15 minutos, el cantante, quien regresará a tierras regias el 11 de mayo para ofrecer su Tributo a Juan Gabriel, se reunió con la prensa donde comentó en primicia lo de su programa de realidad.

"Ya les puedo decir, mira, les quiero anunciar que estoy haciendo un reality, ya salimos creo que muy pronto", comentó el cantante de balada pop.

"Estamos viendo con quién (televisora), ya estamos por firmar, saldremos más o menos a partir de agosto. Deséenme suerte para que el reality dé para el negocio, voy abrir mi taquería. Es un reality como el de las Kardashian".

A través de esta emisión, comentó que abrirá las puertas de su intimidad.

"Vamos hacer mi vida normal desde que me levanto, nos vamos a ir de gira, vamos a ir a ensayar, nos vamos a pelear por ahí. Voy a invitar a mi mamá, a ver si se quiere pelear conmigo, de esas bronquitas que tenemos siempre los hijos con los padres. Ojalá que también quiera participar mi papá".

Respecto a la salud de "El Loco" Valdés, reconoció que no está muy al tanto debido a sus múltiples ocupaciones. También compartió que regresó a la universidad porque quiere graduarse en la carrera de música.

"He platicado con él últimamente, ya está bastante recuperado con mucho optimismo y me da mucho gusto que estamos siendo amigos desde hace muchos años", comentó, pero repentinamente cambió de tema "yo estoy estudiando, ahora me metí a la escuela, por fin, ahí metí dos materias, voy de una materia y dos.

"Me gusta mucho también poder terminar una carrera y por eso es que estoy un poquito distraído también de la salud de mi papá y mi abuelita (Socorro Castro), los dos están con edad, ojalá que Dios los cuide".

Aunque quisiera dedicarle más tiempo a su familia, reiteró que sus ocupaciones lo absorben.

"Yo no puedo contener mis planes porque quiero llegar a algo también, ya estoy grande, imagínate, a los 40 años en la escuela. Quiero saber más (de música), quiero aprender a solfear bien porque me gusta mucho, corregir las cosas que no sé cómo corregirlas".

Cristian Castro a lado de su padre Manuel 'Loco' Valdés. (Foto: Cortesía)

"Quiero empezar a escribir mis propios arreglos, ya escribo muchas canciones, pero son cosas muy sencillas, quisiera escribir cosas más complejas".

Durante la entrevista, el artista fue cuestionado si le gustaría grabar el tema "El Médico Brujo", que fue un éxito en voz de su padre.

"Sería el hobby de todos hacer esa canción, está buenísima, es el éxito de mi papá y yo debería de hacerlo porque soy su hijo, soy cantante y es admirable cómo sacó canciones tan buenas como "El Médico Brujo" y muchos boleros que me entregó y le hizo una canción a la mariguana, buenísima, que también me gustaría grabar porque él es muy buen fan de la mariguana ".

"Yo ya soy fan desde que vi a mi papá también, dije pues seguro que está bueno. Últimamente está muy famosa la mariguana", agregó.

