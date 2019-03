Incorporarse a la segunda temporada de esta producción de José Alberto Castro, no le fue nada fácil.

Kimberly agradece la oportunidad de interpretar a un abogada en “Por Amar sin ley”. (Foto: Televisa)

Para la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, dar vida a Sofía Alcocer en “Por Amar sin Ley” es todo un reto, ya que es una abogada penal, muy entregada, decidida, que no se amedrenta ante nada, con tal de conseguir justicia para sus clientes.

“Sofía Alcocer es una abogada penalista con especialidad en Derechos Humanos, es una mujer, que pese a que es muy dulce, es también una mujer con gran fuerza y decisión, que siempre va con todo por la justicia”, señaló.

Incorporarse a la segunda temporada de esta producción de José Alberto Castro, no le fue nada fácil, según nos reveló la actriz, pues Sofía es un personaje complejo, una abogada muy puntual y preparada, lo que le exigió empaparse del mundo de la abogacía, buscó no solo asesoría especializada, sino que vio videos reales de juicios, buscando que el actuar del personaje fuera lo más natural y real posible.

“Realice un casting, no fue como que llegué y me dieron el personaje, vine, realicé casting con “El Güero Castro” y, por segunda ocasión, me da la oportunidad de trabajar con su producción”, cuenta la actriz, quien ya había trabajado con José Alberto en “Vino el Amor”.

Esta es la segunda vez que la actriz venezolana, trabaja en una producción de José Alberto Castro. (Foto: Televisa)

El haber conseguido ser parte de esta serie tan exitosa, con un formato tan distinto al tradicional, significó un gran logro para Kimberly.

“Para nosotros los actores, significa escalar a un tipo de formato diferente al que es el de las telenovelas tradicionales y esto nos permite que nuestro trabajo se vea más”, indicó.

Además de el reto de interpretar a una abogada, el personaje vivirá momentos muy duros en su vida personal, pues igual luchará por superar una enfermedad que aqueja a su madre, interpretada por Érika Buenfil.

En el amor, su personaje, igual se verá en una encrucijada al descubrir que está enamorada de Ricardo Bustamante, papel interpretado por David Zepeda, que a su vez está enamorado de Alejandra (Ana Brenda Contreras).

Kimberly espera que esta segunda temporada tenga el mismo éxito o sea aún más exitosa que la primera, pues la producción es impecable y todo el elenco está dando su máximo esfuerzo.

No tiene cercanía con Rafa Amaya

Kimberly Dos Ramos da vida a Sofía Alcocer en Por Amar sin ley”. (Foto: Televisa)

Debido a que a la actriz se le relacionó hace algún tiempo con Rafael Amaya, se le preguntó si sabe cómo está de salud, luego de que se diera a conocer que supuestamente es presa de las adicciones.

“No te sé decir, no soy cercana a él, no tengo ningún tipo de contacto, no les puedo dar información, porque no soy cercana a él”, comentó la actriz.

CONÓZCALA

Kimberly Dos Ramos

Nació en Caracas, Venezuela

Destacó en Venezuela por su trabajo en “La Trepadora” y “Que el Cielo me Explique”.

En el 2011 se mudó a Estados Unidos para participar en la serie de Nickelodeon “Grachi”.

Ha participado en telenovelas como “Marido en Alquiler”, “Pasión de Gavilanes” y “Tierra de Reyes”

Se le relaciono con Rafa Amaya

En México su primer trabajo fue en “Vino el Amor”

