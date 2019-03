Frida Sofía (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Después de haber revelado que sufre de ciberbullying, Frida Sofía compartió varias historias de Instagram en donde asegura que no le importa que la critiquen.



"Dejen de decir que me estoy quejando del ciberbullying, siempre me lo han hecho, no es nada nuevo que me digan drogadicta, que me insulten que me digan 'deberías aprender de Michelle (Salas)'", comentó en su video.



La joven dijo que ya estaba acostumbrada a recibir mensajes de odio.

"Ya lloré cuando tenía 16 años, me afectaba, son tantos los insultos y tanta la mierda que ya no me importa, por eso no me voy a callar".



Frida Sofía ha recibido diversas críticas y amenazas en redes sociales.

Frida Sofía es hija de la rockera mexicana Alejandra Guzmán. (Foto: Agencia Reforma)

"Yo creo que me llegan aproximadamente de 100 a 200 mensajes así todos los días. Diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada, que soy una drogadicta.



"Hay gente que me ha dicho que me paga para que me suicide", escribió en una historia de Instagram el miércoles.



La hija de Alejandra Guzmán compartió diversos mensajes probando los ataques a su persona, pero, lo hizo para aquellas personas que posiblemente están pasando por una situación similar.

"Hago este mensaje público ya que estoy segura que hay personas que pasan por bullying y por insultos fuertes. Pero más fuerte deber ser tu corazón y tu mente para saber de qué estás hecho y quien eres.



Nunca dejes que te hagan sentir menos, acuérdate de tu valor", finalizó.

