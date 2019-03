La actriz está feliz de regresar a Televisa con la serie “Julia vs Julia”.

Consuelo Duval protagoniza la serie “Julia vs Julia”. (Foto: La Voz)

Luego de que Consuelo Duval saliera de Televisa hace algunos años, está de regreso protagonizando la serie “Julia vs Julia” que formará parte de la nueva programación de la barra de comedia de la empresa.

“Bendito sea Dios aquí estoy, después de tres intentos fallidos. Son 30 años de trabajo, y tan contenta, que me jugué mi nombre por esta serie (“Julia vs Julia”), ahí dejé todo lo que he aprendido de Adal, de Eugenio, de mis compañeros”, expresó la actriz, quien por primera vez en su carrera protagoniza una serie.

Para crear el personaje de Julia, Consuelo reveló que los escritores estuvieron en su casa, debido a que es muy parecida a ella.

“La catarsis está en Julia, porque Julia tiene que ver mucho con Consuelo, porque está igual de loca que yo. Y aunque yo no tuve hombres a mi lado, yo solita me sé defender. Los escritores se fueron a mi casa a escuchar mi historia y le dieron un toque muy divertido”, expresó.

Emocionada, se mostró agradecida por esta oportunidad.

“Gracias Diosito, porque esto lo soñé desde chiquita. Sé que no va a ser una temporada, sino cinco temporadas”, puntualizó.

